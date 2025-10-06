Auto choca contra la guarnición de un puente, en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un auto impactó contra la guarnición de un puente de la autopista Siglo XXI, en el tamo Las Cañas–Feliciano, dejando como saldo preliminar una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró la tarde de este lunes, a la altura del kilómetro 266+000 del donde se salió de control un vehículo Mazda 3 de color rojo, con placas PTB-685-C y se proyectó contra la citada protección.