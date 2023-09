Aunque no descarta ningún escenario, PES Michoacán irá solo a las elecciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Prácticamente el Partido Encuentro Solidario (PES) va solo en el estado de Michoacán en todos los municipios, en todos los distritos, aunque no descartamos que haya alguna excepción en algún municipio donde quizás se presten las condiciones por el tipo de perfiles que contiendan y las condiciones políticas y de seguridad que imperen en algún municipio, sin embargo, todavía no hay nada definido y nuestra primera opción en todo el estado, incluido Morelia, es ir solo”, así lo aseguró el dirigente estatal del partido, Eder López García.

Agregó que aún no descartan ningún escenario y adelantó que incluso ya se tienen varios perfiles que podrían encabezar las distintas candidaturas, incluyendo Morelia, en donde aún no está descartado el ex futbolista Ramón Morales.

“Hay que decirlo como es, tenemos prospectos. Tenemos varios en Morelia y en prácticamente todo el estado. En Morelia, particularmente por lo menos tres prospectos, tres internos y uno externo, pero lo estamos trabajando y en su momento lo vamos a dar a conocer”, se limitó a comentar el dirigente.

Finalmente, recordó que los procesos internos del partido no han empezado formalmente e incluso criticó que a pesar que que hoy se dio el arranque del proceso electoral federal, los partidos ya cuenten con quienes serán sus candidatas a la presidencia de la República.