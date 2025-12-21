Aumento salarial a policías será retroactivo, hasta que Finanzas lo libere: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aumento salarial para los policías estatales entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Cada elemento recibirá al menos mil 200 pesos más en su salario mensual; sin embargo, el pago no llegará en la primera quincena de enero, sino que será retroactivo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina.

En entrevista colectiva, el funcionario detalló que alrededor de 6 mil elementos serán beneficiados con esta medida. Indicó que será la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) la encargada de dispersar la nómina de los trabajadores del estado y de liberar los recursos correspondientes al incremento.

“Vamos a entrar con enero. Claro que va a haber una retroactividad; cuando se liberen las finanzas, vamos a generar la cohesión retroactiva del pago. Sí va a ser a partir del primero de enero y el pago va a ir saliendo cuando Finanzas nos lo libere”, declaró Cruz Medina.

El secretario aclaró que, aunque el aumento aplicará desde enero, el depósito podría retrasarse debido a los tiempos administrativos de inicios de año. Explicó que los gobiernos estatales suelen recibir las primeras participaciones federales entre enero y marzo, lo que afecta el flujo para el pago de nóminas.

Este es el segundo año consecutivo en que el Gobierno de Michoacán incrementa el salario de los policías estatales adscritos a la Guardia Civil y a la SSP.

En noviembre de 2024, se anunció un primer aumento, el cual rompió con una década sin mejoras salariales para los elementos estatales, impactando directamente en prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional y la Afore.

Posteriormente, en abril de 2025, tras protestas de policías, se atendieron nuevas demandas y se aplicó un incremento del 5%, retroactivo a los meses de enero, febrero y marzo de ese año.

mrh