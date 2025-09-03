Aumentará personal del C5 para fiestas patrias, adelanta gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió que, en conjunto con la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Fiscalía General del Estado, se diseñará el plan de seguridad y atención en las fiestas patrias, tanto en Morelia como en los otros 112 municipios.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal sostuvo que, como cada año, se hará un dispositivo de seguridad para los distintos eventos cívicos que se llevan a cabo en este mes, sobre todo en Morelia y en todos los municipios, como son la ceremonia del Grito de Independencia y los desfiles.