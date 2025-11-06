Aumentan en Michoacán quejas por transferencias no reconocidas; estos son los bancos con más quejas

Sin embargo, acotó que también se han dado cuenta de que las incidencias se registran por parte de los trabajadores de los bancos, ya que llega un usuario que tiene un crédito en cierta tienda, misma que cuenta con un banco, luego le sacan un crédito personal y lo transfieren supuestamente a otra cuenta, pero no llega a la del usuario.

Sobre las 907 quejas por escrito en este año, Rafael Trillo afirmó que es un número impresionante. Cabe mencionar que las sucursales con más quejas son: Bancomer con el 26.9 por ciento; Banamex con el 18 por ciento; Santander con el 12.8 por ciento; Banorte con el 10 por ciento; Bancoppel con el 8.4 por ciento y HSBC con el 5.8 por ciento.

Explicó que, en cuanto a los productos de los que derivan las quejas, son el uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y banca móvil. Además, quienes suelen reclamar o emitir más quejas son las mujeres, por encima de los hombres, con un 51.3 por ciento.

Finalmente, dijo que los municipios con más quejas en sus bancos son: Morelia, Uruapan, Apatzingán, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Pátzcuaro y La Piedad. Añadió que las denuncias en contra de aseguradoras son: Seguros BBVA, GNP, Qualitas, MetLife y ChopSeguros.