Aumenta en agosto 0.8% la compra de vehículos nuevos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compra de vehículos nuevos en Michoacán aumentó 0.8% en agosto, comparado con idéntico mes del año pasado, con lo cual el mercado estatal sumó cuatro meses consecutivos de crecimiento, informó el licenciado Mariano Pantoja Nocetti, presidente de la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles AC.

El mes anterior la entidad registró 2 mil 568 adquisiciones de automóviles cero kilómetros, mayormente de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cifra mayor en 21 unidades respecto a las 2 mil 547 que movilizaron las agencias distribuidoras en el mes homólogo del año pasado.

La cifra equivale al 2.1% de los 122 mil 671 vehículos ligeros comercializados durante el mes en toda la república y coloca a la entidad en la posición 15 del ranking nacional de este sector, de acuerdo con la información estadística de la consultora Urban Science elaborada para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De enero a agosto, la entidad michoacana comercializó 20 mil 564 automóviles nuevos, cifra mayor en mil 567 unidades respecto a las 18 mil 997 que se compraron en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento del 8.2% en su variación acumulada al octavo mes del año.

En ese lapso, las marcas de mayor demanda en el mercado han sido Nissan, General Motors, Volkswagen, Mazda, Toyota, Stellantis, Kia, Ford, Hyundai, Honda, Mitsubishi, MG y Suzuki.

