Aumenta el número de médicos cubanos en hospitales de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el número de médicos cubanos en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron considerablemente con un total de 156, afirmó el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.
En entrevista, el funcionario indicó que son 156 médicos cubanos distribuidos en varios municipios de la geografía michoacana y de distintas especialidades como: médicos cirujanos, oftalmólogos, ginecólogos, neurocirujanos, entre otros, mismos que son contratados a través de un convenio.
"Son buenos los servicios de los cubanos, estamos distribuidos en todo el país, nos ayudan mucho, el colaborador cubano hace mucho al apoyar al país en las unidades de atención médica y mandar esa remuneración a Cuba", comentó.
Y es que se trata de un proyecto federal entre ambas naciones, ya que la federación realiza un convenio cada año para que los médicos cubanos puedan llegar a México a ofrecer sus servicios; de acuerdo a Axayácatl Marín Correa, actualmente en México son alrededor de 3 mil médicos cubanos.
Apenas en junio de este año, el entonces secretario de Salud de Michoacán, Lázaro Cortés Rangel, refirió que había poco más de 72 médicos cubanos en el estado, sin embargo, el coordinador del IMSS Bienestar afirmó que son 156 que trabajan con convenio anual mismo que se renovará en 2026.
En febrero de 2023 había solo 30 médicos cubanos, mientras que en 2022, solo 16. Los médicos laboran en los hospitales del IMSS-Bienestar de Zamora, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, La Piedad, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, por mencionar algunos.
BCT