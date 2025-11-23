Aumenta el número de médicos cubanos en hospitales de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el número de médicos cubanos en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron considerablemente con un total de 156, afirmó el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Axayácatl Marín Correa.

En entrevista, el funcionario indicó que son 156 médicos cubanos distribuidos en varios municipios de la geografía michoacana y de distintas especialidades como: médicos cirujanos, oftalmólogos, ginecólogos, neurocirujanos, entre otros, mismos que son contratados a través de un convenio.

"Son buenos los servicios de los cubanos, estamos distribuidos en todo el país, nos ayudan mucho, el colaborador cubano hace mucho al apoyar al país en las unidades de atención médica y mandar esa remuneración a Cuba", comentó.