Aumentó demanda de taxis aéreos en Michoacán por bloqueos carreteros de agricultores

Por: César Hernández
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aumentaron los servicios de taxis aéreos en Michoacán, derivado de los bloqueos carreteros por parte de agricultores mexicanos, informó el capitán David Ceballos, piloto de una empresa de renta de aviones y vuelos.
“Tuvimos un aumento en la renta de aeronaves privadas, por lo menos en ala fija”, manifestó durante una entrevista telefónica realizada esta mañana.
Puntualizó que principalmente realizaron traslados en las rutas Morelia-Guadalajara, Morelia-Toluca, Morelia-Querétaro y Morelia-Guanajuato, servicios que continúan brindando para la población.
“Las tarifas se mantuvieron, son las mismas tarifas de siempre; lo que se aumentó fue la frecuencia con la que se rentaron”, explicó.
El capitán Ceballos refirió que prácticamente todos los días de esta semana realizaron viajes a los diferentes aeropuertos de los estados vecinos, ante la urgencia de varios de sus clientes que quedaron varados. Además, mencionó que algunos aprovecharon que los vuelos de línea tenían casi el mismo costo que rentar un vuelo privado.
