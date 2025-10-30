Aumentó demanda de taxis aéreos en Michoacán por bloqueos carreteros de agricultores

Por: César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aumentaron los servicios de taxis aéreos en Michoacán, derivado de los bloqueos carreteros por parte de agricultores mexicanos, informó el capitán David Ceballos, piloto de una empresa de renta de aviones y vuelos.

“Tuvimos un aumento en la renta de aeronaves privadas, por lo menos en ala fija”, manifestó durante una entrevista telefónica realizada esta mañana.

Puntualizó que principalmente realizaron traslados en las rutas Morelia-Guadalajara, Morelia-Toluca, Morelia-Querétaro y Morelia-Guanajuato, servicios que continúan brindando para la población.