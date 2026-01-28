Audiencia contra "El Botox" programada para este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la cumplimentación de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), este jueves está programada la audiencia inicial contra César Alejandro “N”, en las instalaciones del Poder Judicial de Michoacán.

De acuerdo con la FGE, la orden de aprehensión es por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez.

La audiencia está programada para este jueves 29 de enero, a las 9:30 horas, en los juzgados ubicados en Mil Cumbres.

César Alejandro “N” es considerado como el probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio del líder limonero, ocurrido el 19 de octubre pasado.

Su detención se dio el pasado 22 de enero, en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, como parte de las acciones coordinadas para el combate a delitos de alto impacto en Michoacán.

Avance informativo...

mrh