Atraso en pago de nómina de salud por cierre de flujos bancarios: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) reconoció un atraso en el pago de la nómina de los trabajadores; el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres, refirió que se debió al cierre de flujos bancarios.
En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario dijo desconocer cuántos trabajadores se vieron afectados por esta situación, pero dejó en claro que, en el transcurso de este viernes, a más tardar a las 18:00 horas, quedará resuelta la quincena de los trabajadores.
Recordó que en la Secretaría de Salud en Michoacán hay 14 mil 700 trabajadores y 2 mil becarios, quienes todos entran en la nómina de salud.
Inclusive, aseguró que hay recurso suficiente, toda vez que, a través del mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, con la Aportación Solidaria Estatal, se cuenta con lo necesario para cubrir el salario y prestaciones de los trabajadores. "Ayer fue una situación de cierre de flujos de bancos; hoy se dispersa".
A través de las redes sociales, diversos trabajadores evidenciaron irregularidades en el pago de la nómina, dejando en claro que hubo empleados que recibieron completo su depósito, mientras que otros únicamente recibieron una parte de la quincena de enero.
RPO