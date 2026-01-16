Atraso en pago de nómina de salud por cierre de flujos bancarios: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) reconoció un atraso en el pago de la nómina de los trabajadores; el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres, refirió que se debió al cierre de flujos bancarios.

En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario dijo desconocer cuántos trabajadores se vieron afectados por esta situación, pero dejó en claro que, en el transcurso de este viernes, a más tardar a las 18:00 horas, quedará resuelta la quincena de los trabajadores.

Recordó que en la Secretaría de Salud en Michoacán hay 14 mil 700 trabajadores y 2 mil becarios, quienes todos entran en la nómina de salud.