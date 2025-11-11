Atienden incendio de tractocamión en la Autopista de Occidente; no hubo lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los elementos de Protección Civil Estatal sofocaron durante la madrugada de este martes el incendio de un tractocamión que se originó por una falla mecánica, cuando la unidad circulaba sobre la Autopista de Occidente, a la altura del entronque Copándaro-Salamanca-Morelia.

De acuerdo con el reporte oficial, unos automovilistas alertaron a las autoridades sobre un tráiler en llamas en el punto mencionado, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.