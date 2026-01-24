Atienden denuncia por presunto abuso de autoridad; cinco elementos involucrados en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una denuncia ciudadana permitió atender de manera inmediata un caso de presunto abuso de autoridad en Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los cinco elementos señalados por este hecho fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia para que se realicen las investigaciones correspondientes.
La Secretaría señaló que este procedimiento se realizó conforme a la ley, con el objetivo de garantizar que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se determinen las responsabilidades legales que correspondan.
Finalmente, la institución reiteró que la ley se aplica sin excepciones y subrayó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la legalidad y la rendición de cuentas en las corporaciones de seguridad.
BCT