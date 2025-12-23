Atienden accidente automovilístico en la Siglo XXI; piden circular con precaución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente automovilístico registrado en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 67, dejó como saldo personas lesionadas, quienes fueron atendidas por personal médico en el lugar.

De acuerdo con información compartida por Ambulancias AMBUMED a través de redes sociales, una unidad médica se trasladó a la zona para brindar atención prehospitalaria, estabilizar a los afectados y realizar el traslado correspondiente.