Atienden accidente automovilístico en la Siglo XXI; piden circular con precaución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente automovilístico registrado en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 67, dejó como saldo personas lesionadas, quienes fueron atendidas por personal médico en el lugar.
De acuerdo con información compartida por Ambulancias AMBUMED a través de redes sociales, una unidad médica se trasladó a la zona para brindar atención prehospitalaria, estabilizar a los afectados y realizar el traslado correspondiente.
La corporación exhortó a los automovilistas a circular con precaución, ya que el percance generó afectaciones momentáneas a la vialidad.
Hasta el momento no se ha informado el número exacto de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas. Autoridades y cuerpos de auxilio continuaron en el sitio para atender la situación.
SHA