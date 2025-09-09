Atiende FGE reunión del Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Programa de Atención a la Salud Integral del Adolescente (PASA), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) atendió una reunión de trabajo del Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia (GAIA).
Durante el encuentro, encabezado por Adrián Moreno Ortega, Coordinador de Previsión y Salud de la FGE, las y los integrantes de la Mesa Espejo desarrollaron e implementaron estrategias para mejorar el bienestar y la salud integral de las y los adolescentes en la entidad; estableciendo una ruta de trabajo de cara a la próxima Feria de Salud, a llevarse a cabo en San Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, en próximos días.
Dentro de las actividades, se llevó a cabo la charla “Prevención de Accidentes”, por parte José Antonio Vidales Sánchez, Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), la cual tuvo como objetivo informar a las diversas dependencias las distintas formas de proteger y salvaguardar la integridad de todas las personas ante posibles riesgos prevenibles.
Finalmente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó una plática en la que explicaron sus actividades y una descripción de las diversas ramas forenses; así como un ejemplo correspondiente al registro de las evidencias en un lugar de los hechos.
El encuentro contó con la participación de personal de la Secretaría de Salud; Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, DIF Estatal, Instituto de la Juventud Michoacana, Secretaría de Turismo, Coordinación General de Comunicación Social, Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Protección Civil, IMSS, ISSSTE, Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán, así como la Universidada Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
