Atiende FGE reunión del Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Programa de Atención a la Salud Integral del Adolescente (PASA), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) atendió una reunión de trabajo del Grupo de Atención Integral para la Salud de la Adolescencia (GAIA).

Durante el encuentro, encabezado por Adrián Moreno Ortega, Coordinador de Previsión y Salud de la FGE, las y los integrantes de la Mesa Espejo desarrollaron e implementaron estrategias para mejorar el bienestar y la salud integral de las y los adolescentes en la entidad; estableciendo una ruta de trabajo de cara a la próxima Feria de Salud, a llevarse a cabo en San Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, en próximos días.