Atiende Bedolla solicitudes ciudadanas en audiencia pública en Tocumbo

Tocumbo, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó audiencia pública en Tocumbo donde atendió solicitudes ciudadanas en materia de infraestructura y equipamiento educativo, rehabilitación carretera, entre otros.

Junto con funcionarios estatales, el mandatario escuchó las inquietudes de la gente y canalizó las propuestas para la construcción de aulas, sanitarios, techumbres, agua potable y equipo de cómputo para algunas escuelas de nivel básico.