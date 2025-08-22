ATF e INL capacitan a personal de Guardia Civil en artículos explosivos improvisados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Elementos de la Guardia Civil de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado recibieron la capacitación por parte de personal de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América en temas forenses de artículos explosivos improvisados.
En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó que el objetivo de este tipo de actividades con la ATF, es contar con el personal capacitado de la mejor manera en explosivos y situaciones, que se puedan identificar en escenas del crimen y entender el funcionamiento de cada uno de los artefactos explosivos improvisados.
Comentó que en esta capacitación con la agencia participaron alrededor de 30 elementos, tanto de la Guardia Civil de Michoacán, de otras fiscalías de seis estados y dos secretarías de seguridad pública de otras entidades, como Aguascalientes, Zacatecas y Baja California, por ejemplo.
Al respecto, el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, resaltó que este tipo de capacitaciones que da la ATF, son fundamentales para los elementos del organismo y generar estrategias de vinculación como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos de América.
Por su parte, el titular del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, Roberto Gómez Ruiz, detalló que este curso de la ATF está enfocado en la investigación de artículos explosivos improvisados, es decir, levantan evidencia después de que fueron detonados.
Platicó que con esta investigación se puede saber qué tipo de componentes tienen los artefactos explosivos improvisados y los elementos de la agrupación sabrán cuál es la evidencia que tienen que rastrear o buscar de artículos o productos que pueden ser de manera común, que podrían estar elaborados por personas con formación militar, policial o artesanos de pirotecnia.
mrh