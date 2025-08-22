ATF e INL capacitan a personal de Guardia Civil en artículos explosivos improvisados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Elementos de la Guardia Civil de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado recibieron la capacitación por parte de personal de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América en temas forenses de artículos explosivos improvisados.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, explicó que el objetivo de este tipo de actividades con la ATF, es contar con el personal capacitado de la mejor manera en explosivos y situaciones, que se puedan identificar en escenas del crimen y entender el funcionamiento de cada uno de los artefactos explosivos improvisados.