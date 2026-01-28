ATF, agencia de EU, fortalece a la FGE Michoacán con laboratorios balísticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (por sus siglas en inglés, ATF) de Estados Unidos fortalecerá a Michoacán con laboratorios balísticos que permitirán una colaboración puntual para identificar la huella balística y detección de armas usadas en diversos hechos delictivos.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, precisó que se cuenta con un convenio de colaboración con esta agencia de inteligencia de los Estados Unidos que permite una investigación puntual y acceder a archivos para el tema balístico en cuanto a peritajes que se realizan en el estado.

Con laboratorios en Apatzingán y Uruapan, el fiscal comentó que la agencia internacional donará otro más en Zamora y se busca que estos incrementen en varias partes de la entidad; hoy, el caso del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez se realiza en coadyuvancia para identificar el arma usada, toda vez que está limada y únicamente se ha podido rescatar tres dígitos.

"Esta fiscalía cuenta con un convenio con ATF y se hacen las consultas de revisión, matrículas de armas, registro de huella balística, el casquillo y la persecución de la huella que deja el casquillo (...), la ATF nos ha ayudado en todo momento, esta relación con instancias de investigación de Estados Unidos nos ha ayudado para detectar el número de matrícula del arma", refirió.

Hoy, la FGE cuenta con laboratorio certificado y acreditado, además de que en meses pasados se hizo la compra de un laboratorio balístico que ha permitido dar mayor cobertura en las diversas investigaciones. "ATF donará otro para Zamora y así, podamos tener una cobertura mayor en Michoacán, aparte de los registros que se establecen de otro índole de armamento", agregó.

En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que este tipo de colaboraciones no solo se dan con la ATF, sino también con la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés, FBI), como acuerdo general para atender todos los casos.

