¡Atentos! Por el montaje de trabes habrá cierre nocturno en el Periférico, a la altura de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre un cierre nocturno de carril en el Periférico de Morelia, como parte de los trabajos del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia.
De acuerdo con el aviso oficial, el cierre se realizará en el sentido Fiscalía rumbo a la salida a Pátzcuaro, debido a labores de montaje de trabes, una etapa clave en el desarrollo de la obra.
El cierre de carril está programado en el siguiente periodo:
Del martes 20 al miércoles 21 de enero
Horario: de 22:00 a 05:00 horas
Durante este lapso, la circulación se mantendrá mediante paso alterno en el sitio, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado.
Las autoridades estatales pidieron a la ciudadanía:
Respetar los señalamientos viales y las indicaciones del personal en la zona
Reducir la velocidad al circular por el área de obra
Considerar rutas alternas, en la medida de lo posible
La SCOP señaló que estos trabajos forman parte del proyecto Michoacán Construye, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura vial y la movilidad en la capital del estado.
