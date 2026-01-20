¡Atentos! Por el montaje de trabes habrá cierre nocturno en el Periférico, a la altura de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó sobre un cierre nocturno de carril en el Periférico de Morelia, como parte de los trabajos del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia.

De acuerdo con el aviso oficial, el cierre se realizará en el sentido Fiscalía rumbo a la salida a Pátzcuaro, debido a labores de montaje de trabes, una etapa clave en el desarrollo de la obra.

El cierre de carril está programado en el siguiente periodo:

Del martes 20 al miércoles 21 de enero

Horario: de 22:00 a 05:00 horas

Durante este lapso, la circulación se mantendrá mediante paso alterno en el sitio, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado.