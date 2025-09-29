Michoacán

¡Atentos, OOAPAS cierra este martes! No habrá atención por natalicio de Morelos

Reanudará actividades con normalidad el miércoles 1 de octubre, tras el día conmemorativo
¡Atentos, OOAPAS cierra este martes! No habrá atención por natalicio de Morelos
Archivo
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informó que este martes 30 de septiembre sus oficinas administrativas y módulos de cobro permanecerán cerrados con motivo de la conmemoración del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que las actividades se reanudarán con normalidad el miércoles 1 de octubre, tanto en oficinas centrales como en módulos de atención al público.

OOAPAS exhortó a la ciudadanía a tomar sus previsiones y agradeció la comprensión de los usuarios. Para trámites en línea, se mantienen habilitados los canales digitales oficiales del organismo.

SHA

OOAPAS
cierre oficinas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com