¡Atentos, OOAPAS cierra este martes! No habrá atención por natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informó que este martes 30 de septiembre sus oficinas administrativas y módulos de cobro permanecerán cerrados con motivo de la conmemoración del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que las actividades se reanudarán con normalidad el miércoles 1 de octubre, tanto en oficinas centrales como en módulos de atención al público.