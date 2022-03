Atentos, hay que prevenir el golpe de calor ante altas temperaturas en Michoacán

En caso de detectar algún síntoma es necesario, llevar a la persona a un lugar fresco, elevarle los pies, llamar al 911, y en tanto quitar la ropa al paciente, colocar hielo en las axilas y en la ingle para bajar la temperatura, pero sin excederse para no provocar hipotermia.

Por ello, la SSM recomienda evitar no hacer ejercicio bajo el sol entre las 11 a las 13 horas, las personas adultas mantenerse en casa y en un ambiente fresco, tomar agua durante el día (aunque no se tenga sed), comer saludablemente, no estar expuesto a altas temperaturas y descansar en la sombra si se trabaja bajo el sol.

