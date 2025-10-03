¡Atentos! Este sábado abren carril reversible en puente Eréndira solo para autos ligeros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este sábado 4 de octubre se habilitará un carril reversible en el puente sur del Distribuidor Vial Eréndira, en sentido del Tecnológico de Morelia hacia avenida Camelinas, como parte de las medidas viales durante la construcción del puente norte.
La información fue confirmada por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, a través de redes sociales.
🟡 ¿Quiénes pueden usar el nuevo carril?
El carril reversible está exclusivamente habilitado para vehículos ligeros.
El tránsito será en flujo continuo, sin posibilidad de salida hacia Charo.
La entrada al carril se realizará antes de llegar a la zona de obras, y estará debidamente señalizada.
🟣 ¿Qué opciones tienen los vehículos pesados?
En el sentido Mil Cumbres - Tecnológico, deberán circular por los carriles inferiores.
En el sentido Tecnológico - Mil Cumbres, seguirán utilizando los carriles inferiores habilitados.
🚧 Contexto de la obra
El puente norte del distribuidor se encuentra en etapa de construcción, por lo que se han implementado rutas alternas y redistribución del tránsito para mitigar el impacto en la movilidad.
📍 Puntos clave del nuevo esquema vial:
El acceso al Mercado de Abastos continúa por la lateral.
Los carriles elevados se reservan para circulación de vehículos ligeros.
Se exhorta a las y los conductores a respetar la señalización para garantizar una movilidad más segura.
