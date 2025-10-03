¡Atentos! Este sábado abren carril reversible en puente Eréndira solo para autos ligeros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este sábado 4 de octubre se habilitará un carril reversible en el puente sur del Distribuidor Vial Eréndira, en sentido del Tecnológico de Morelia hacia avenida Camelinas, como parte de las medidas viales durante la construcción del puente norte.

La información fue confirmada por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, a través de redes sociales.

🟡 ¿Quiénes pueden usar el nuevo carril?

El carril reversible está exclusivamente habilitado para vehículos ligeros .

El tránsito será en flujo continuo , sin posibilidad de salida hacia Charo.

La entrada al carril se realizará antes de llegar a la zona de obras, y estará debidamente señalizada.

🟣 ¿Qué opciones tienen los vehículos pesados?