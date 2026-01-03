Atendió CRUM más de 20 mil hechos viales en Michoacán durante 2025: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El personal paramédico y de atención prehospitalaria del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), atendió durante 2025 20 mil 493 hechos viales ocurridos en diversos puntos del estado.

De acuerdo al reporte de la institución, en el 27% de los siniestros se vieron involucradas motocicletas; es decir, 5,720 casos. Esto significa que, en promedio, uno de cada cuatro percances viales atendidos por el CRUM involucró a este tipo de vehículos, lo que resalta la vulnerabilidad de sus conductores.