¡Atención universitarios! Inicia entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Las y los estudiantes beneficiados recibirán un apoyo económico de 1 mil 900 pesos bimestrales, con una inversión estatal proyectada para 2026 superior a los 418 millones de pesos, lo que reafirma el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la permanencia y el fortalecimiento de la educación superior.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este programa representa un respaldo directo a la economía de las y los jóvenes universitarios. “La Beca Gertrudis Bocanegra es una muestra clara de que creemos en el talento de nuestras juventudes y en su derecho a continuar sus estudios; ningún estudiante debe abandonar la universidad por falta de recursos”, afirmó.

Durante esta semana continuarán las entregas en las escuelas normales de Morelia; los institutos tecnológicos de Jiquilpan, Morelia, La Piedad y Puruándiro; así como en sedes y subsedes de la UPN Morelia y Zamora, el Imced y la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en Maravatío. Las fechas, horarios y planteles serán informados por cada institución, las cuales estarán convocando a las y los jóvenes que concluyeron satisfactoriamente su registro, a fin de que cuenten con su tarjeta y puedan recibir oportunamente su apoyo para transporte.

