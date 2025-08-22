Atención permanente del Gobierno de Michoacán, a víctimas del 15-S: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, refrendó su compromiso de atención permanente y acompañamiento a las víctimas del atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008.

En reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se reiteró la disposición institucional para dar seguimiento puntual a sus solicitudes y garantizar certeza en temas prioritarios, así como en la mejora continua de los apoyos que se brindan.