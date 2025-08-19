¡Atentos conductores! La Morelia–Tepalcatepec continúa habilitada por acotamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades viales informaron que se mantiene restringida la circulación en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, a la altura del kilómetro 177+587, en la carretera Morelia–Tepalcatepec.
De acuerdo con el más reciente reporte del SICT Michoacán, el tránsito vehicular continúa únicamente por el acotamiento en ambos sentidos, situación que afecta a todo tipo de unidades, desde vehículos particulares hasta transporte pesado.
Se exhorta a las y los conductores a atender las indicaciones viales del personal en la zona y a manejar con extrema precaución, ya que la reducción de carriles podría representar riesgos, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.
Hasta el momento no se ha informado una fecha para el restablecimiento total del flujo vehicular. Se recomienda considerar rutas alternas o programar con mayor anticipación los traslados en esta región de Tierra Caliente.
mrh