¡Atención Clase 2007! Estas son las fechas clave del Sorteo Militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) convoca a los jóvenes de la Clase 2007 y remisos a participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, que se llevará a cabo durante el mes de noviembre del presente año, según información oficial.
Este sorteo cívico determinará la forma en que los jóvenes cumplirán con su "deber ciudadano", conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.
La Sedena detalló que el sorteo se realizará los domingos 23 y 30 de noviembre en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento de todo el país, en coordinación con Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar. En el evento, se extraerán bolas de color blanco, azul o negro, lo que definirá si el joven será encuadrado o quedará en disponibilidad.
La convocatoria está dirigida a quienes tramitaron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional durante 2025. Se recomienda estar atentos al llamado y acudir puntualmente el día correspondiente en la Junta Municipal o Alcaldía donde realizaron el trámite.
Además, las mujeres interesadas en realizar el Servicio Militar Nacional de manera voluntaria podrán registrarse durante los primeros días de enero de 2026 en la instalación militar más cercana a su domicilio.
Para más información, la Sedena puso a disposición el número telefónico 55-80-52-37, de la Dirección General del Servicio Militar Nacional, así como las oficinas de reclutamiento en las 48 Zonas Militares distribuidas en el país.
