¡Atención Clase 2007! Estas son las fechas clave del Sorteo Militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) convoca a los jóvenes de la Clase 2007 y remisos a participar en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, que se llevará a cabo durante el mes de noviembre del presente año, según información oficial.

Este sorteo cívico determinará la forma en que los jóvenes cumplirán con su "deber ciudadano", conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

La Sedena detalló que el sorteo se realizará los domingos 23 y 30 de noviembre en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento de todo el país, en coordinación con Oficinas de Reclutamiento de Zona Militar. En el evento, se extraerán bolas de color blanco, azul o negro, lo que definirá si el joven será encuadrado o quedará en disponibilidad.