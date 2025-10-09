¡Atención! Cierran puerto de Lázaro Cárdenas por tormenta Raymond

La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) a través de redes sociales, donde se detalló que la decisión se tomó en coordinación con los pilotos del puerto, como medida de seguridad marítima.

🚫 “Navegación suspendida por seguridad marítima”, señaló la dependencia, junto a una recomendación de comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.