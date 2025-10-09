Michoacán

¡Atención! Cierran puerto de Lázaro Cárdenas por tormenta Raymond

La Capitanía del Puerto suspendió la navegación para embarcaciones mayores por la llegada de la tormenta tropical Raymond. Autoridades piden extremar precauciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas por la cercanía y paso de la tormenta tropical Raymond, la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre del puerto a embarcaciones mayores a partir de las 15:30 horas de este miércoles.

La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) a través de redes sociales, donde se detalló que la decisión se tomó en coordinación con los pilotos del puerto, como medida de seguridad marítima.

🚫 “Navegación suspendida por seguridad marítima”, señaló la dependencia, junto a una recomendación de comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

Raymond es una tormenta tropical que se encuentra en el océano Pacífico y ha generado lluvias intensas, viento y oleaje en la región costera de Michoacán, por lo que se mantienen en alerta las autoridades portuarias y de protección civil.

