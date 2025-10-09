¡Atención! Cierran puerto de Lázaro Cárdenas por tormenta Raymond

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas por la cercanía y paso de la tormenta tropical Raymond, la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas ordenó el cierre del puerto a embarcaciones mayores a partir de las 15:30 horas de este miércoles.
La información fue difundida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) a través de redes sociales, donde se detalló que la decisión se tomó en coordinación con los pilotos del puerto, como medida de seguridad marítima.
🚫 “Navegación suspendida por seguridad marítima”, señaló la dependencia, junto a una recomendación de comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.
Raymond es una tormenta tropical que se encuentra en el océano Pacífico y ha generado lluvias intensas, viento y oleaje en la región costera de Michoacán, por lo que se mantienen en alerta las autoridades portuarias y de protección civil.
SHA