Michoacán

¡Atención automovilistas! Protesta bloquea carretera Uruapan-Los Reyes

El corte se registra específicamente en el tramo correspondiente a la entrada de Peribán de Ramos, punto estratégico para el tránsito regional
¡Atención automovilistas! Protesta bloquea carretera Uruapan-Los Reyes
FB/ C5 Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación sobre la carretera Uruapan–Los Reyes fue bloqueada en su totalidad la tarde de este sábado, a la altura de la entrada principal al municipio de Peribán.

De acuerdo con una publicación del C5 de Michoacán, el cierre se mantiene activo y se recomienda a la población extremar precauciones y considerar rutas alternas.

🔴 Zona afectada:

El corte se registra específicamente en el tramo correspondiente a la entrada de Peribán de Ramos, punto estratégico para el tránsito regional.

En la imagen difundida se observa a un grupo de personas bloqueando ambos sentidos con un autobús de pasajeros, además de pancartas visibles, lo que sugiere una posible manifestación.

"Extreme precauciones y considere rutas alternas", señala el mensaje del organismo estatal a través de redes sociales.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el motivo oficial del bloqueo ni si hay presencia de autoridades negociando con los manifestantes.

SHA

Peribán
cierre carretero
carretera Uruapan–Los Reyes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com