¡Atención automovilistas! Protesta bloquea carretera Uruapan-Los Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación sobre la carretera Uruapan–Los Reyes fue bloqueada en su totalidad la tarde de este sábado, a la altura de la entrada principal al municipio de Peribán.

De acuerdo con una publicación del C5 de Michoacán, el cierre se mantiene activo y se recomienda a la población extremar precauciones y considerar rutas alternas.

🔴 Zona afectada:

El corte se registra específicamente en el tramo correspondiente a la entrada de Peribán de Ramos, punto estratégico para el tránsito regional.

En la imagen difundida se observa a un grupo de personas bloqueando ambos sentidos con un autobús de pasajeros, además de pancartas visibles, lo que sugiere una posible manifestación.

"Extreme precauciones y considere rutas alternas", señala el mensaje del organismo estatal a través de redes sociales.