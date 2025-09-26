Michoacán

Atención automovilistas: cortes viales nocturnos en calzada La Huerta por izaje de acero

La SCOP informó que los cierres se aplicarán de 12:00 a 6:00 am los días 26 y 27 de septiembre; piden usar vías alternas
Atención automovilistas: cortes viales nocturnos en calzada La Huerta por izaje de acero
FB/ Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó sobre el cierre temporal de la calzada La Huerta, en el sentido hacia la salida a Pátzcuaro, a la altura del Distribuidor Vial, los días 26 y 27 de septiembre, en un horario de 12:00 a 6:00 horas.

El cierre obedece a los trabajos de izaje de armado de acero de refuerzo, como parte de la obra que se desarrolla en la zona.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar vías alternas, entre ellas la rama de calzada La Huerta – Periférico por el retorno, así como la calle Encuentro de Maravatío, con el fin de agilizar la circulación y reducir afectaciones al tránsito.

La SCOP reiteró que estas labores forman parte de la modernización de la infraestructura vial en Morelia y pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.

SHA

Pátzcuaro
SCOP
calzada La Huerta

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com