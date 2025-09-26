Atención automovilistas: cortes viales nocturnos en calzada La Huerta por izaje de acero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó sobre el cierre temporal de la calzada La Huerta, en el sentido hacia la salida a Pátzcuaro, a la altura del Distribuidor Vial, los días 26 y 27 de septiembre, en un horario de 12:00 a 6:00 horas.

El cierre obedece a los trabajos de izaje de armado de acero de refuerzo, como parte de la obra que se desarrolla en la zona.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar vías alternas, entre ellas la rama de calzada La Huerta – Periférico por el retorno, así como la calle Encuentro de Maravatío, con el fin de agilizar la circulación y reducir afectaciones al tránsito.