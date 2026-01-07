¡Atención automovilistas! Cierre total del Ramal Camelinas; checa rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informó que el Ramal Camelinas permanecerá cerrado durante las noches del 7 y 8 de enero, debido a trabajos nocturnos de rehabilitación.

El cierre será en horario de 22:00 a 05:00 horas, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y usar rutas alternas.

Como paso alterno, la dependencia sugiere utilizar el Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada, seguir por Rey Tanganxoan o bien tomar calle Mozart y Julián Carrillo para reincorporarse a su destino.