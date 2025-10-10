Ataques en Parácuaro y Cuitzeo son por los operativos constantes contra los delincuentes: ARB

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ataques contra policías municipales en Parácuaro y Cuitzeo son una reacción a los operativos que realizan los gobiernos de México y de Michoacán, los cuales tienen como objetivo detener a objetivos delincuenciales, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que los operativos son constantes en todos los municipios del estado, “poniéndole un alto a la delincuencia, y eso es lo que genera confrontaciones”.
Anunció que la tarde de este viernes se reunirá con el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, para reafirmar la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad y fortalecer la coordinación con las fuerzas del Estado, con el fin de combatir a los delincuentes y generar condiciones de seguridad, paz y tranquilidad para las y los michoacanos.
Reiteró que los operativos se realizan durante toda la semana y que no existe rincón de Michoacán que no sea atendido de manera adecuada dentro de la estrategia de seguridad.
Indicó que, además de la presencia policial, se llevan a cabo labores de investigación, persecución del delito y cateos, acciones que han provocado una reacción por parte de la delincuencia.
En el municipio de Cuitzeo, sujetos armados balearon dos domicilios y prendieron fuego a un vehículo; se presume que al menos una persona resultó herida. Los hechos se registraron durante la madrugada en la población de San Juan Benito Juárez.
En tanto, en Parácuaro, policías municipales fueron emboscados por sicarios fuertemente armados en la comunidad 20 de Noviembre.
Ramírez Bedolla señaló que aún no se tiene el número confirmado de personas heridas o abatidas por estos hechos, en tanto la Mesa de Seguridad estatal revisará los incidentes y el despliegue policial en la zona.
BCT