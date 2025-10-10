Ataques en Parácuaro y Cuitzeo son por los operativos constantes contra los delincuentes: ARB

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los ataques contra policías municipales en Parácuaro y Cuitzeo son una reacción a los operativos que realizan los gobiernos de México y de Michoacán, los cuales tienen como objetivo detener a objetivos delincuenciales, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que los operativos son constantes en todos los municipios del estado, “poniéndole un alto a la delincuencia, y eso es lo que genera confrontaciones”.

Anunció que la tarde de este viernes se reunirá con el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, para reafirmar la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad y fortalecer la coordinación con las fuerzas del Estado, con el fin de combatir a los delincuentes y generar condiciones de seguridad, paz y tranquilidad para las y los michoacanos.