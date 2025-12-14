Ataques a policías municipales, por reacciones de los grupos delincuenciales: Segob

En entrevista para MIMORELIA.COM, el encargado de la Política Interna de Michoacán enfatizó que hoy existe coordinación con todos los municipios y se les ha brindado el apoyo necesario, además del despliegue de fuerzas federales y estatales para combatir a los grupos delincuenciales.

“Pues siempre el tema de la seguridad es un tema de alerta, es parte también de los operativos y acciones que se están llevando a cabo dentro del Plan Michoacán y son reacciones de los grupos delincuenciales”, dijo.

Indicó que los municipios que lo soliciten, y que tengan firmado el Mando Único con el Gobierno de Michoacán, pueden solicitar al Estado el apoyo con elementos de la Guardia Civil para que realicen funciones municipales.

Es de mencionar que en las últimas fechas se han registrado cuatro ataques a elementos municipales de Coahuayana, Apatzingán, Cotija y Zacapu.

rmr