Atacan a balazos a agentes de la FGE durante operativo en Huaniqueo; hay 5 detenidos

Huaniqueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos al área de Investigación y Búsqueda de Personas Desparecidas, fueron atacados a balazos cuando realizaban un operativo en Huaniqueo. Afortunadamente los oficiales resultaron ilesos y lograron capturar a algunos de los hostiles, además decomisaron armas de fuego, indicaron fuentes allegadas al tema.

Información obtenida en el trabajo periodístico reveló que, éste martes en el citado municipio, los agentes realizaban diligencias relacionadas con la desaparición de Noé y Alberto, habitantes de la comunidad de Teremendo de Los Reyes.