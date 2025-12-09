ASM y Fiscalía Anticorrupción, fortalecen alianza en la lucha contra la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reforzaron su alianza institucional con el impulso de acciones encaminadas a la prevención, detección y combate a la corrupción en el estado.

El C.P. Jaime Corona Tinoco, Auditor Especial de Fiscalización Estatal, en representación del titular de la ASM, C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja, acompañado por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Lic. Marisol Sánchez Zamudio, el encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), Lic. Francisco Ramírez Flores, así como titulares de dependencias en el rubro; encabezó el arranque del ciclo de conferencias “Juntos por un Michoacán sin Corrupción”, coordinado de manera conjunta entre la Fiscalía Anticorrupción y la ASM.