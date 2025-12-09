ASM y Fiscalía Anticorrupción, fortalecen alianza en la lucha contra la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reforzaron su alianza institucional con el impulso de acciones encaminadas a la prevención, detección y combate a la corrupción en el estado.
El C.P. Jaime Corona Tinoco, Auditor Especial de Fiscalización Estatal, en representación del titular de la ASM, C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja, acompañado por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Lic. Marisol Sánchez Zamudio, el encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), Lic. Francisco Ramírez Flores, así como titulares de dependencias en el rubro; encabezó el arranque del ciclo de conferencias “Juntos por un Michoacán sin Corrupción”, coordinado de manera conjunta entre la Fiscalía Anticorrupción y la ASM.
Durante su participación, Corona Tinoco, manifestó que este evento enmarcado en el Día Internacional contra la Corrupción; es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la sociedad a causa de este fenómeno y al mismo tiempo retomar la esperanza de un futuro más justo, expresó.
Asimismo, subrayó el valor de los espacios de capacitación y análisis que conforman este ejercicio institucional al señalar que sin duda es un evento de gran aportación, toda vez que son excelentes las conferencias que lo acompañan.
El Auditor Especial de Fiscalización Estatal, reiteró que la ASM y la Fiscalía Anticorrupción mantienen un compromiso firme con la integridad pública y la colaboración interinstitucional, “la corrupción es un problema que nos afecta a todos; sigamos trabajando para erradicarlo, juntos por un Michoacán sin corrupción”, enfatizó.
Finalmente, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la cultura de la legalidad y la confianza ciudadana, por lo que afirmó que la ASM continuará promoviendo acciones permanentes que consoliden la transparencia y la rendición de cuentas como pilares del servicio público.
BCT