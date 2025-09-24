ASM refuerza capacitación para las y los síndicos municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) continúa con las Jornadas de Capacitación, esta vez dirigidas a las y los síndicos municipales, con el propósito de fortalecer herramientas en el desempeño de sus funciones y reforzar su papel como garantes de la legalidad en las administraciones locales.
Durante el encuentro, el auditor superior, Marco Antonio Bravo Pantoja, destacó la importancia de contar con gobiernos municipales que respondan con transparencia, eficiencia y resultados a la ciudadanía; enfatizó que la ASM tiene el mandato de fiscalizar y vigilar el correcto uso de los recursos públicos, obligación en que también coadyuvan, dijo, las y los síndicos como contrapeso y vigilantes de la gestión.
“La omisión también es corrupción”, enfatizó Bravo Pantoja al subrayar que las y los síndicos municipales también son actores clave para corregir desviaciones, exigir cumplimiento y frenar irregularidades.
En ese sentido, resaltó que la capacitación se convierte en una herramienta fundamental para mejorar la calidad del servicio público y fortalecer la confianza ciudadana a la par de puntualizar que la modernización es una exigencia ineludible, por lo que los municipios deben avanzar hacia la digitalización de sus procesos, utilizar plataformas tecnológicas y garantizar trazabilidad en cada acción.
Bravo Pantoja llamó a las y los síndicos a cumplir con la ley, honrar la confianza ciudadana y hacer de la transparencia el sello de su gestión pública.
En su oportunidad el Tesorero de la Universidad Michoacana, Enrique Eduardo Román García, coincidió en señalar que las jornadas de capacitación serán una herramienta que fortalezca el ejercicio municipal.
Cabe señalar que también presidieron este acto el Lic. José Baldemar Cornejo Martinez, Director de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, el Lic. Leninn Ramírez, Delegado Administrativo del CEDEMUN, la C.P Lizet Esperanza García Torres Auditora Especial de Normatividad, el C.P Jaime Corona Tinoco, Auditor Especial de Fiscalización Estatal y los ponentes el Dr.Salvador Sandoval y los Maestros, Fernando Revilla y Mauricio Romo.
mrh