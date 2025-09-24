ASM refuerza capacitación para las y los síndicos municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) continúa con las Jornadas de Capacitación, esta vez dirigidas a las y los síndicos municipales, con el propósito de fortalecer herramientas en el desempeño de sus funciones y reforzar su papel como garantes de la legalidad en las administraciones locales.

Durante el encuentro, el auditor superior, Marco Antonio Bravo Pantoja, destacó la importancia de contar con gobiernos municipales que respondan con transparencia, eficiencia y resultados a la ciudadanía; enfatizó que la ASM tiene el mandato de fiscalizar y vigilar el correcto uso de los recursos públicos, obligación en que también coadyuvan, dijo, las y los síndicos como contrapeso y vigilantes de la gestión.

“La omisión también es corrupción”, enfatizó Bravo Pantoja al subrayar que las y los síndicos municipales también son actores clave para corregir desviaciones, exigir cumplimiento y frenar irregularidades.