ASM logra reintegro histórico y lleva irregularidades ante la justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado directo de los trabajos de fiscalización, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) logró que 15 entidades del Estado realizaran el resarcimiento de recursos públicos por un monto aproximado de 2 millones 500 mil pesos, hecho que representa un precedente histórico para Michoacán.
Al respecto, el Auditor Superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, subrayó que la relevancia de este resultado no radica en la cifra, sino en su significado institucional, en virtud de que es la primera vez que, como resultado directo de la fiscalización, se logra el reintegro efectivo de recursos públicos sin tener que esperar años de litigio.
“De ahora en adelante, la fiscalización en Michoacán no solo observará y recomendará, sino que buscará activamente la corrección inmediata del daño al erario, como parte de una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas. Cuando la Auditoría actúa con técnica, oportunidad y acompañamiento institucional, las entidades fiscalizables corrigen, asumen su responsabilidad y restituyen recursos que pertenecen a la Hacienda Pública”, señaló Bravo Pantoja.
Por otro lado, refirió que en aquellos casos en los que de los resultados de la fiscalización se advirtieron posibles conductas que pudieran constituir hechos de carácter penal, la Auditoría Superior de Michoacán cumplió con su obligación legal de dar vista a las instancias competentes, sin sustituir en ningún momento a las autoridades de procuración de justicia.
Por lo que derivado de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como las promociones conducentes ante la Auditoría Superior de la Federación. “Estas acciones no responden a criterios políticos ni a decisiones discrecionales; responden a hechos documentados, a procedimientos establecidos y al cumplimiento estricto de la ley. La Auditoría fiscaliza, las Fiscalías investigan y las autoridades jurisdiccionales resuelven. Esa división de funciones fortalece al Estado”, aseveró el titular de la ASM.
Paralelamente, manifestó además que resulta conveniente impulsar la implementación de libros blancos que documenten de forma ordenada y detallada los programas, proyectos, obras o acciones relevantes en los que se ejerzan recursos públicos durante el periodo de gestión de un gobierno, integrando las etapas de planeación, ejecución y cierre, con el propósito de dejar constancia clara, verificable y transparente del uso de los recursos públicos.
“Los libros blancos fortalecen la rendición de cuentas, facilitan transiciones ordenadas entre administraciones y garantizan la continuidad institucional. Así se construye una fiscalización eficaz: no solo señalando, sino logrando resultados concretos”, concluyó.
