ASM logra reintegro histórico y lleva irregularidades ante la justicia

Por otro lado, refirió que en aquellos casos en los que de los resultados de la fiscalización se advirtieron posibles conductas que pudieran constituir hechos de carácter penal, la Auditoría Superior de Michoacán cumplió con su obligación legal de dar vista a las instancias competentes, sin sustituir en ningún momento a las autoridades de procuración de justicia.

Por lo que derivado de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como las promociones conducentes ante la Auditoría Superior de la Federación. “Estas acciones no responden a criterios políticos ni a decisiones discrecionales; responden a hechos documentados, a procedimientos establecidos y al cumplimiento estricto de la ley. La Auditoría fiscaliza, las Fiscalías investigan y las autoridades jurisdiccionales resuelven. Esa división de funciones fortalece al Estado”, aseveró el titular de la ASM.

Paralelamente, manifestó además que resulta conveniente impulsar la implementación de libros blancos que documenten de forma ordenada y detallada los programas, proyectos, obras o acciones relevantes en los que se ejerzan recursos públicos durante el periodo de gestión de un gobierno, integrando las etapas de planeación, ejecución y cierre, con el propósito de dejar constancia clara, verificable y transparente del uso de los recursos públicos.

“Los libros blancos fortalecen la rendición de cuentas, facilitan transiciones ordenadas entre administraciones y garantizan la continuidad institucional. Así se construye una fiscalización eficaz: no solo señalando, sino logrando resultados concretos”, concluyó.

