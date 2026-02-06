ASM impulsa control riguroso en teleféricos y propone modelo especial de fiscalización para autogobiernos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) concluyó la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 con un balance que, además de recuperar recursos públicos, dejó una serie de recomendaciones clave para fortalecer proyectos estratégicos como los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como los mecanismos de control interno en los gobiernos municipales.
Durante la revisión, el auditor Marco Antonio Bravo Pantoja subrayó que el enfoque de la ASM ha dejado de ser únicamente numérico para convertirse en un ejercicio integral de prevención, acompañamiento y corrección, lo que permitió lograr reintegros de recursos sin necesidad de largos litigios, marcando un precedente en la fiscalización estatal.
Uno de los temas que mayor atención generó fue el de los teleféricos, obras que continúan en proceso y que, si bien han sido supervisadas en cuanto al ejercicio del gasto, requieren —según la ASM— un blindaje técnico permanente para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento a largo plazo.
Entre las principales recomendaciones destaca la certificación anual obligatoria de ambos teleféricos por parte de empresas internacionales avaladas, con revisiones especializadas del cableado, la infraestructura y los sistemas de mantenimiento, a fin de asegurar que cumplan con estándares de seguridad y operación óptimos.
La ASM insistió en que estas evaluaciones no deben ser vistas como trámites administrativos, sino como dictámenes técnicos rigurosos que permitan anticipar fallas, corregir deficiencias y proteger a los usuarios, priorizando el interés público sobre cualquier criterio presupuestal o político.
En paralelo, el organismo auditor puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los llamados “autogobiernos” en las comunidades indígenas, particularmente a través de sus órganos internos de control, que en muchos casos operan con recursos humanos y técnicos limitados, lo que dificulta una supervisión efectiva del gasto público.
El auditor señaló que existe un vacío normativo que impide una fiscalización adecuada de estas comunidades, ya que los ordenamientos legales vigentes están diseñados para municipios y no para este nuevo nivel de gobierno. “Los lineamientos que existen hoy son para los ayuntamientos, no para las comunidades; la Constitución les reconoce el derecho a recibir recursos, pero su revisión debe adaptarse a su realidad”, explicó.
Ante este escenario, la ASM recomendó la creación de lineamientos específicos que permitan auditar a los autogobiernos conforme a sus propias formas de organización, con reglas claras de rendición de cuentas, pero sin imponer esquemas ajenos a su contexto comunitario. Aclaró que no se trata de una imposición institucional, sino de un trabajo conjunto: “No es llegar y decirles cómo hacerlo, es conocer sus usos y costumbres y, a partir de ahí, moldear un sistema de fiscalización adecuado”.
Como parte de sus observaciones, la ASM también recomendó esquemas más sólidos de control interno, con procesos claros de auditoría, investigación y sanción, además de mayor capacitación para los contralores municipales, buscando que la prevención sea la primera línea de defensa contra irregularidades.
Finalmente, Bravo Pantoja sostuvo que estas recomendaciones no quedarán en el papel, pues la Auditoría dará seguimiento puntual para verificar que se apliquen de fondo, tanto en obras estratégicas como los teleféricos como en la estructura administrativa de los municipios, con el objetivo de construir un Michoacán con mayor transparencia, seguridad y rendición de cuentas.
BCT