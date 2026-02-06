ASM impulsa control riguroso en teleféricos y propone modelo especial de fiscalización para autogobiernos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) concluyó la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 con un balance que, además de recuperar recursos públicos, dejó una serie de recomendaciones clave para fortalecer proyectos estratégicos como los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como los mecanismos de control interno en los gobiernos municipales.

Durante la revisión, el auditor Marco Antonio Bravo Pantoja subrayó que el enfoque de la ASM ha dejado de ser únicamente numérico para convertirse en un ejercicio integral de prevención, acompañamiento y corrección, lo que permitió lograr reintegros de recursos sin necesidad de largos litigios, marcando un precedente en la fiscalización estatal.

Uno de los temas que mayor atención generó fue el de los teleféricos, obras que continúan en proceso y que, si bien han sido supervisadas en cuanto al ejercicio del gasto, requieren —según la ASM— un blindaje técnico permanente para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento a largo plazo.

Entre las principales recomendaciones destaca la certificación anual obligatoria de ambos teleféricos por parte de empresas internacionales avaladas, con revisiones especializadas del cableado, la infraestructura y los sistemas de mantenimiento, a fin de asegurar que cumplan con estándares de seguridad y operación óptimos.

La ASM insistió en que estas evaluaciones no deben ser vistas como trámites administrativos, sino como dictámenes técnicos rigurosos que permitan anticipar fallas, corregir deficiencias y proteger a los usuarios, priorizando el interés público sobre cualquier criterio presupuestal o político.