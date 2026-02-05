ASM fortalece la legitimidad de la fiscalización con capacitación propia y refuerza vínculo con la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) reforzó su modelo de fiscalización al priorizar la capacitación, profesionalización y la incorporación de evidencia técnica independiente, como mecanismos clave para prevenir irregularidades y fortalecer la confianza en los resultados, afirmó su titular, Marco Antonio Bravo Pantoja.

En el marco de la Entrega de los Informes Generales Ejecutivos del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, el titular de la ASM, informó que en cumplimiento a uno de los ejes rectores de su administración, la institución a su cargo puso énfasis en la capacitación al señalar que “capacitar es blindar a las instituciones y evitar fallas antes de que ocurran”.

Por lo que se impartieron 38 cursos especializados a 1,665 servidoras y servidores públicos de entidades estatales y municipales, donde se abordaron temas estratégicos como obra pública, contabilidad gubernamental, control interno y ética en el servicio público.

De acuerdo con Bravo Pantoja, estas acciones reflejan impactos positivos, en virtud de que varias entidades fiscalizadas han registrado una reducción de observaciones en comparación con ejercicios anteriores. “Los números confirman que la prevención es más efectiva que la corrección tardía”, señaló.

A la par, la Auditoría ha fortalecido la profesionalización interna, impulsando que su personal cuente con posgrados y certificaciones especializadas. “No se puede exigir rigor si no se cuenta con equipos altamente capacitados y actualizados”, dijo.

Por otro lado y en materia de obra pública, cabe señalar que la ASM tomó la decisión de que los estudios de laboratorio derivados de los procesos de fiscalización, se realicen a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a fin de garantizar independencia técnica y respaldo académico en los dictámenes emitidos. “No podemos ser juez y parte; la objetividad se construye con instituciones independientes, abonando al fortalecimiento de la transparencia, la confianza y la legitimidad técnica de los resultados”, explicó Bravo Pantoja.

Finalmente, el Auditor Superior aseguró que esta colaboración interinstitucional reduce la discrecionalidad, fortalece la solidez jurídica de las observaciones y eleva el estándar de la fiscalización en Michoacán. “La evidencia técnica verificable es la base de una auditoría moderna, creíble y al servicio de la sociedad”, apuntó.

rmr