ASM cierra con éxito segunda etapa de capacitación para municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) concluyó con éxito la segunda etapa de la Jornada de Capacitación dirigida a servidores públicos municipales, en esta ocasión enfocada a las y los secretarios, directoras y directores de obra pública.

En su mensaje, el auditor superior, Marco Antonio Bravo Pantoja, destacó que este sector concentra una de las tareas más trascendentes de los gobiernos locales, como es entregar infraestructura que mejore la vida de la ciudadanía y que sea ejecutada con transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Por tanto, subrayó la necesidad de garantizar confianza en la sociedad, misma que se fortalece —resaltó— cuando las cosas se hacen bien, con reglas claras y con resultados verificables. “La obra pública no es un accesorio, es la huella visible de la administración municipal, pero también es el área más expuesta a riesgos de corrupción, simulación o incumplimiento”, advirtió.

El titular de la ASM recordó que la institución acompaña a los municipios con capacitación y asesoría técnica, pero también con una supervisión estricta y permanente. “Acompañamos y capacitamos, pero también supervisamos y exigimos. La omisión, la falta de control o la indiferencia no son opciones; la ciudadanía no merece menos que gobiernos responsables y obras de calidad”, recalcó.