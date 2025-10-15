Asigna SEE 425 interinatos a normalistas egresados; a manifestantes pide diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) asignó 425 interinatos a normalistas egresados para cubrir las vacantes que se tienen por el proceso de jubilación, informó la titular, Gabriela Molina Aguilar, al precisar que el resto, para completar los mil 700 espacios disponibles, son administrativos.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que estas asignaciones son para cerrar el último trimestre del año y será hasta principios de 2026 cuando se inicie el proceso de asignación de plazas.

Por lo que pidió a los jóvenes de las diferentes Escuelas Normales que hay en el estado y que este miércoles marcharán desde Xangari hasta el Centro de Morelia “a que no se dejen engañar, que se acerquen a la dependencia estatal y conozcan el procedimiento que estableció el Gobierno de México en cuanto a la normatividad para la asignación de las plazas”.

Ayer asignamos 425 interinatos a egresados de las Escuelas Normales mediante un proceso transparente y ordenado; esto es para cubrir los interinatos hasta fin de año y el año entrante será el proceso de asignación de plazas (...), no se dejen engañar, el procedimiento está establecido por el Gobierno Federal y la normatividad es lo que procede para las contrataciones y no se dejen alentar a las movilizaciones, dijo.