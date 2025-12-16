Asesor de Vero Huante descarta riesgo de libertad para Alejandro N., presunto violador

Morelia, Michoacán (MiMorlia.com).- En medio de la incertidumbre y frustración de Verónica Huante Parra, víctima de violación sexual, su asesor jurídico, Salvador Ceja Barrera, ofreció un punto de certeza: el presunto responsable, Alejandro N., no saldrá libre por el momento.

A pesar de las tácticas dilatorias empleadas por la defensa, que incluyen la inasistencia a audiencias y la solicitud de revisión de medidas cautelares, la base legal sostiene la permanencia del imputado en prisión preventiva.

El núcleo de la estrategia defensiva se centra en el argumento de que han transcurrido más de dos años sin que se dicte una sentencia, buscando explotar lo que consideran un límite temporal impuesto por la ley para la prisión preventiva. Sin embargo, el especialista legal de Huante desestima esta línea argumentativa al ser insuficiente para revertir la medida cautelar.

Salvador Ceja Barrera señaló que, el riesgo de que Alejandro N. obtenga su libertad es prácticamente nulo, basando su afirmación en mandatos superiores del sistema judicial mexicano. "No hay ningún riesgo, ya la Corte ha dicho que cuando se trate de defensa no procede."