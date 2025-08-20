Michoacán

Aseguran y desactivan tres artefactos explosivos en Uruapan, Michoacán

Contaban con modificaciones para ser lanzados desde dron
Publicado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron y desactivaron tres artefactos explosivos que habrían sido fabricados para ser arrojados desde drones en la ciudad de Uruapan, esto en atención a un llamado de emergencia.

De manera inmediata, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, así como de la Guardia Nacional, se movilizaron al sur del municipio en la localidad de Rio Volga, para llevar a cabo el levantamiento de los citados dispositivos.

Puntualmente los agentes policiales desactivaron con éxito los artefactos explosivos que pretendían ser arrojados desde dron, y de esta forma continuaron con el despliegue de sus tareas preventivas.

La SSP mantiene activos los dispositivos para localizar y destruir artefactos explosivos que puedan poner en riesgo a la población, y a su vez, combatir conductas ilícitas que puedan vulnerar su bienestar. Se recomienda a la ciudadanía que ante cualquier amenaza tome precauciones y reporte de inmediato al 911.

