Aseguran vehículo con armas y equipo táctico en Parácuaro

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo con reporte de robo fue asegurado por fuerzas federales y estatales durante un operativo conjunto realizado en la localidad de Antúnez, perteneciente al municipio de Parácuaro.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la acción se llevó a cabo como parte de los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen en la región para reforzar la seguridad.
En el interior del vehículo, los agentes localizaron 20 cargadores de distintos calibres, 108 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
La Sedena destacó que el operativo se efectuó con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y garantizar la paz y seguridad de la población michoacana.
mrh