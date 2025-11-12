Aseguran vehículo con armas y equipo táctico en Parácuaro

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo con reporte de robo fue asegurado por fuerzas federales y estatales durante un operativo conjunto realizado en la localidad de Antúnez, perteneciente al municipio de Parácuaro.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la acción se llevó a cabo como parte de los patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen en la región para reforzar la seguridad.