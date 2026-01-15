Aseguran más de mil dosis de droga en operativos en Morelia y Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de labores de investigación y persecución de delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó dos cateos en los municipios de Morelia y Tarímbaro, logrando el aseguramiento de mil 82.5 dosis de metanfetamina, así como la detención de dos personas.

Las diligencias se llevaron a cabo luego de que personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo realizara actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.

En una primera intervención, realizada en un inmueble ubicado en la calle Petirrojo, colonia Pablo Galeana, en la ciudad de Morelia, se aseguraron 770 dosis de metanfetamina. En el lugar fueron localizados una bolsa de plástico que contenía sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina, un foco de cristal con residuos de ahumamiento y una báscula digital. Asimismo, fue detenida una persona identificada como Isidro “N”, de 29 años.