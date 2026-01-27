Aseguran más de 38 mil dosis de marihuana en la Morelia–Valtierrilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cargamento de 38 kilogramos de marihuana, equivalente a más de 38 mil dosis, fue asegurado por elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) durante un operativo de inspección en la autopista Morelia–Valtierrilla.

Durante la inspección, los agentes tuvieron contacto con un autobús del Servicio Público Federal, modelo 2020 y color dorado. Al revisar la unidad conforme a los protocolos establecidos, localizaron paquetes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

En el lugar fue detenido el conductor, Ezequiel “N”, de 59 años, con domicilio en el municipio de Celaya. Tanto el detenido como la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, para las investigaciones correspondientes.