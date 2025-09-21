Aseguran inmueble, 10 vehículos y animales exóticos en Queréndaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), llevaron a cabo una diligencia para asegurar un inmueble, donde también se encontraron diez vehículos y diversos animales exóticos, en el municipio de Queréndaro.
En las instalaciones aseguradas fueron localizados dos vehículos de la marca Jeep, dos Cadillac, un Mercedes Benz, un Dodge, un Audi, un Ram, un Acura y un Can-Am; de los cuales uno contaba con reporte de robo vigente.
Dentro del inmueble, también se encontraron diversos animales, incluyendo cuatro caballos, tres lobos (dos de ellos lobos mexicanos y uno calupo), cinco perros salvajes, tres loros, dos tucanes y un águila.
Todos los animales quedaron bajo resguardo para ser puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de concluir las diligencias que marca la ley.
Esta acción, realizada en conjunto con autoridades federales, es parte de un esquema operativo para blindar la seguridad y proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía. Se exhorta a la población a denunciar cualquier indicio de delito a la línea telefónica 911.
rmr