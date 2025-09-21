Aseguran inmueble, 10 vehículos y animales exóticos en Queréndaro, Michoacán

Dentro del inmueble, también se encontraron diversos animales, incluyendo cuatro caballos, tres lobos (dos de ellos lobos mexicanos y uno calupo), cinco perros salvajes, tres loros, dos tucanes y un águila.

Todos los animales quedaron bajo resguardo para ser puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de concluir las diligencias que marca la ley.