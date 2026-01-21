Aseguran explosivos durante operativo contra líder delincuencial en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- El nombre de César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, volvió a recorrer la Tierra Caliente antes que los helicópteros. En Cenobio Moreno, localidad de Apatzingán, se escuchó el estruendo de aeronaves artilladas y el avance de unidades terrestres, en un operativo interinstitucional dirigido, según fuentes federales y estatales, contra quien es identificado como extorsionador de productores limoneros y uno de los generadores de violencia más peligrosos en la región.

El despliegue no fue discreto. Desde el aire, helicópteros realizaron sobrevuelos rasantes, mientras que en tierra avanzaban convoyes con artillería pesada y elementos de fuerzas especiales. En la movilización participaron efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, en una acción orientada a golpear estructuras de la delincuencia organizada y a inhibir su operación en esta zona estratégica de la Tierra Caliente michoacana.