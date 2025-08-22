Aseguran en Uruapan dos vehículos robados y 2.6 kilos de droga

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo coordinado en Uruapan, elementos de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y la Policía Municipal aseguraron dos camionetas con reporte de robo y 2.6 kilogramos de droga.

Agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Local encontraron dos vehículos con emblemas de un grupo delictivo en un camino cercano a la localidad de Tanaxuri.