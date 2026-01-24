Aseguran en Apatzingán antena ilícita presuntamente ligada a grupo vinculado a "El Botox"

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), inhabilitaron y aseguraron en el municipio de Apatzingán una antena ilícita de internet y radiocomunicación, presuntamente utilizada por un grupo delictivo de la región vinculado a César Alejandro “N”, alias “El Botox”.

El hecho se registró en la localidad de Cenobio Moreno, donde al dar seguimiento a trabajos de inteligencia, los elementos de las guardias Civil y Nacional y del Ejército Mexicano localizaron el sitio donde operaba la antena, por lo que procedieron con la inhabilitación y aseguramiento. Posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad competente.