Aseguran dos armas largas y más de 200 cartuchos en Buenavista

En la localidad Cinco de Mayo
Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al reforzamiento de las tareas operativas en el municipio de Buenavista, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Durante el despliegue de acciones preventivas en la localidad Cinco de Mayo de esta demarcación, en una zona serrana los efectivos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano decomisaron dos armas de fuego calibre 5.56X45 milímetros, 220 cartuchos útiles y 14 cargadores.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las labores operativas en la zona, a fin de evitar la comisión de otros ilícitos y preservar el orden público.

La SSP y las autoridades de los tres niveles de gobierno despliegan múltiples acciones en Michoacán, con el objetivo de garantizar el bienestar y la tranquilidad de sus habitantes. En la línea de emergencias 911 puedes denunciar cualquier delito las 24 horas del día.

